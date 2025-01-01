Lastolite LS2210 MicroApollo софтбокс 20х13 см

Артикул: OLE-0531

Lastolite LS2210 MicroApollo – легкий и компактный софтбокс для накамерной вспышки. Благодаря инновационной системе крепления никакие дополнительные приспособления для установки не требуются. Используется для смягчения светового потока. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Размер 20х13 см.