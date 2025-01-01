images
Lastolite LS2210 MicroApollo софтбокс 20х13 см

Lastolite
Артикул: OLE-0531
Lastolite LS2210 MicroApollo – легкий и компактный софтбокс для накамерной вспышки. Благодаря инновационной системе крепления никакие дополнительные приспособления для установки не требуются. Используется для смягчения светового потока. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Размер 20х13 см. 
Внимание! Данный софтбокс несовместим с молотковыми вспышками Metz!

Описание

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Полезные ссылки

Видео

Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Лучшая палка для селфи – это друг
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
