images
FST SB-020 быстрораскладной софтбокс для накамерной вспышки 50х50 см

FST SB-020 быстрораскладной софтбокс для накамерной вспышки 50х50 см

FST
Артикул: OLE-0830

FST SB-020 – квадратный софтбокс размером 50x50 см. Предназначен для накамерных вспышек для смягчения светового потока направленного действия. Комплектуется металлическим кронштейном и устанавливается на любую вспышку с горячим башмаком. Легко регулируется по высоте относительно точки крепления вспышки. Софтбокс устанавливается на стойку с помощью стандартного крепления, оборудованного шаровой головой. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения.

 

 

Описание

FST SB-020 быстрораскладной софтбокс для накамерной вспышки 50х50 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Интересное!
Фонари для съемки
,
Очки фотографа
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Потолочные системы для студии
Категория
Спецэффекты
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера