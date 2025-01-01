FST SB-020 быстрораскладной софтбокс для накамерной вспышки 50х50 см

Артикул: OLE-0830

FST SB-020 – квадратный софтбокс размером 50x50 см. Предназначен для накамерных вспышек для смягчения светового потока направленного действия. Комплектуется металлическим кронштейном и устанавливается на любую вспышку с горячим башмаком. Легко регулируется по высоте относительно точки крепления вспышки. Софтбокс устанавливается на стойку с помощью стандартного крепления, оборудованного шаровой головой. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения.