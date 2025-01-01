Falcon Eyes RingBox SB-45 софтбокс кольцевой для накамерной вспышки

Описание

Накамерная вспышка просто помещается через специальное окно сверху, а объектив фотокамеры располагается в центре кольца. Внутренняя отражающая серебристая ткань дает равномерную засветку рассеивателя, для дополнительного распределения света в конструкции используется серебристый дефлектор.

Софтбокс крепится к вспышке ремнем с липучкой.

Кольцевая форма софтбокса позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта. Широко используется в предметной и макросъемке, а также в портретной съемке для получения эффектных бликов в глазах модели.

Характеристики: