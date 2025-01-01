images
Falcon Eyes RingBox SB-45 софтбокс кольцевой для накамерной вспышки

Falcon Eyes RingBox SB-45 софтбокс кольцевой для накамерной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: NVF-5268

Falcon Eyes RingBox SB-45 – софтбокс кольцевой для накамерной вспышки. Подходит для большинства комбинаций камер DSLR и накамерных вспышек (для объективов до 10 см в диаметре). 

Описание

Накамерная вспышка просто помещается через специальное окно сверху, а объектив фотокамеры располагается в центре кольца. Внутренняя отражающая серебристая ткань дает равномерную засветку рассеивателя, для дополнительного распределения света в конструкции используется серебристый дефлектор.

Софтбокс крепится к вспышке ремнем с липучкой.

Кольцевая форма софтбокса позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта. Широко используется в предметной и макросъемке, а также в портретной съемке для получения эффектных бликов в глазах модели.

Характеристики:

  • для объективов диаметром, см – до 10
  • внешний диаметр, см – 45
  • внутренний диаметр, см – 18
  • глубина, см – 15
  • размер окна для вспышки, см – 7,5х7,5
  • вес, кг – 0,25
  • вес (с чехлом), кг – 0,27

