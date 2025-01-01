images
Falcon Eyes CA-5A переходник для накамерной вспышки

Falcon Eyes CA-5A переходник для накамерной вспышки

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1348

Falcon Eyes CA-5A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Vivitar 285HV.

 

Описание

Falcon Eyes CA-5A переходник для накамерной вспышки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера