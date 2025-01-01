images
Falcon Eyes CA-1A переходник для накамерных вспышек

Falcon Eyes CA-1A переходник для накамерных вспышек

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1346

Falcon Eyes CA-1A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Nikon SB600/SB800.

Описание

Falcon Eyes CA-1A переходник для накамерных вспышек

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Арт. NVF-1349
Falcon Eyes CA-6A переходник для фотоаппарата
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ. 

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Арт. NVF-7063
Fotokvant NEX-C адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить безпроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.

1 210 ₽
В корзину

Видео

LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера