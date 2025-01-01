Falcon Eyes CA-1A переходник для накамерных вспышек

Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ.
Falcon Eyes CA-1A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB600/SB800.
Fotokvant NVF-7063 – адаптер горячий башмак для камеры Sony NEX3/NEX-3C/NEX-5/5C/5N. Он позволяет подключить безпроводную систему запуска или вспышку со стандартным горячим башмаком.
