images
FST 277 фон пластиковый персиковый матовый 100х120

FST 277 фон пластиковый персиковый матовый 100х120

FST
Артикул: MTG-1773

FST 277 фон пластиковый персиковый матовый 100х120. 

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х120 см. Цвет – персиковый.

Описание

FST 277 фон пластиковый персиковый матовый 100х120

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера