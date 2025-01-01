images
П-Фото (1202-1440) фон пластиковый 1,4х4,0 м черный матовый/глянцевый

П-Фото (1202-1440) фон пластиковый 1,4х4,0 м черный матовый/глянцевый

П-Фото
Артикул: NVF-2684

Фон студийный П-Фото глянцевый/матовый пластиковый. Цвет черный. Размер 1,4х4,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-1440) фон пластиковый 1,4х4,0 м черный матовый/глянцевый

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера