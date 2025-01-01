Colorama COCG1309 Super White пластиковый глянцевый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

Арт. DAN-3830

Система Fotokvant V-2108BG для установки пластикового фона.

Система подвеса фона состоит из стойки, перекладины и клипс для фиксации фона. Используется для крепления небольших пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Высота - 200 см, ширина - 80 см. Обращаем ваше внимание, что для более надежной установки фона может потребоваться специальная дополнительная фиксация.

