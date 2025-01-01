images
Colorama COCG1309 Super White пластиковый глянцевый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

Colorama COCG1309 Super White пластиковый глянцевый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

Colorama
Артикул: NVF-5075

Colorama COCG1309 Super White пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – белоснежный.

Описание

Colorama COCG1309 Super White пластиковый глянцевый фон 1х1,3 м цвет белоснежный

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами
Арт. OLE-1267
FST FH2 гибкий держатель с двумя клипсами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.

1 740 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х160 см
Арт. FTR-1381
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х160 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30160 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30160 30х160 см.

1 320 ₽
В корзину
FST LT-150 лайт-куб 150х150х150 см
Арт. OLE-0311
FST LT-150 лайт-куб 150х150х150 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST LT-150 – лайт-куб. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 150х150х150 см. В комплекте два фона: черный и белый.

9 500 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes EC-28 поворотная муфта
Арт. VBR-253
Falcon Eyes EC-28 поворотная муфта
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes EC-28 – поворотная муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом.

Диаметры стоек для этой муфты: 19, 22, 25 и 28 мм. Вес - 0,5 кг.

-15 %1 490 ₽
1 260 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн
Арт. NVF-2805
Falcon Eyes MBH-700 (14671) кронштейн
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Арт. DAN-3830
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Система Fotokvant V-2108BG для установки пластикового фона.

Система подвеса фона состоит из стойки, перекладины и клипс для фиксации фона. Используется для крепления небольших пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Высота - 200 см, ширина - 80 см. Обращаем ваше внимание, что для более надежной установки фона может потребоваться специальная дополнительная фиксация.

-5 %1 990 ₽
1 890 ₽
В корзину

Видео

Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Жак-Анри Лартиг
Жак-Анри Лартиг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера