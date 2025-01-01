Savage 20-140 BLACK фон бумажный 3,55х30м черный

Артикул: OLE-2219

Черный бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 54 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 30 м, ширина 3,55 м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.