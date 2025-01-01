images
images
images
Savage 20-140 BLACK фон бумажный 3,55х30м черный
Savage 20-140 BLACK фон бумажный 3,55х30м черный
Savage 20-140 BLACK фон бумажный 3,55х30м черный

Savage 20-140 BLACK фон бумажный 3,55х30м черный

Savage
Артикул: OLE-2219

Черный бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 54 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 30 м, ширина 3,55 м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.

Описание

Характеристики:

  • Цвет  BLACK

  • Материал Бумага

  • Длина 30 м

  • Ширина 3,55 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера