Savage 20-140 BLACK фон бумажный 3,55х30м черный

Черный бумажный фон с безбликовой поверхностью. Внутренний диаметр сердечника 54 мм. Подходит для коммерческой и предметной фотографии, фуд-фотографии, съемки портретов, может использоваться в рукоделии, визуальном дизайне. Намотка 30 м, ширина 3,55 м. Изготовлен из экологически безопасных материалов.
Характеристики:
Цвет BLACK
Материал Бумага
Длина 30 м
Ширина 3,55 м
Wansen
Работай с цветом без бликов