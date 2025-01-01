images
Lastolite LC5887 фотофон тканевый хромакей синий и зеленый 3х7 м

Lastolite LC5887 фотофон тканевый хромакей синий и зеленый 3х7 м

Lastolite
Артикул: DAN-0229

Lastolite LC5887 – фотографический фон 3х7 из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.

Lastolite LC5887 фотофон тканевый хромакей синий и зеленый 3х7 м

Как правильно выбрать фон для домашней и профессиональной фотостудии?

Как правильно подбирать систему установки фонов

 

