Lastolite LC5881 фотофон тканевый хромакей зеленый 3х7 м

Артикул: DAN-0231

Lastolite LC5881 – фотографический фон 3х7 м из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.