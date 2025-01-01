images
Visico BP-026 складной черный/белый/голубой фон с пологом 1,5х1,8х2 м

Visico BP-026 складной черный/белый/голубой фон с пологом 1,5х1,8х2 м

Visico
Артикул: NVF-1606

Visico BP-026 – фон складной тканевый двусторонний на металлическом ободе с пологом черный/белый/голубой. Размер 1,5х1,8х2,1 м. Белый фон является каркасом 1,5х1,8 и не имеет полога. Черный и голубой фоны надеваются на белый каркас и имеют полог длиной 2 м. Диаметр в сложенном виде – 50 см.

Описание

Visico BP-026 складной черный/белый/голубой фон с пологом 1,5х1,8х2 м

Комплектация

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
FST 60х130 G фон пластиковый серый матовый
Арт. NVF-5710
FST 60х130 G фон пластиковый серый матовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.

-10 %800 ₽
720 ₽
В корзину
-10 %
FST RD051 отражатель 5-в-1 размер 60х90 см
Арт. DAN-0281
FST RD051 отражатель 5-в-1 размер 60х90 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 ч

FST RD-051 – отражатель на гибкой раме размером 60х90 см. Поверхности пяти оттенков: золото, серебро, черный, белый, просветный. Используется для рассеивания и отражения светового потока. Полезен при портретной и предметной фотосъемке в студии и на выезде. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.

-10 %1 600 ₽
1 440 ₽
В корзину
Fujimi FJ 706GB-180/210 складной фон 180х210 см хромакей синий/зеленый
Арт. NVF-8610
Fujimi FJ 706GB-180/210 складной фон 180х210 см хромакей синий/зеленый
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Fujimi FJ 706GB-180/210 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 180х210. В комплекте чехол для переноски.

6 450 ₽
В корзину

Видео

Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера