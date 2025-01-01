Visico BP-026 складной черный/белый/голубой фон с пологом 1,5х1,8х2 м

FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico BP-026 – фон складной тканевый двусторонний на металлическом ободе с пологом черный/белый/голубой. Размер 1,5х1,8х2,1 м. Белый фон является каркасом 1,5х1,8 и не имеет полога. Черный и голубой фоны надеваются на белый каркас и имеют полог длиной 2 м. Диаметр в сложенном виде – 50 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.
FST RD-051 – отражатель на гибкой раме размером 60х90 см. Поверхности пяти оттенков: золото, серебро, черный, белый, просветный. Используется для рассеивания и отражения светового потока. Полезен при портретной и предметной фотосъемке в студии и на выезде. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.
Fujimi FJ 706GB-180/210 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 180х210. В комплекте чехол для переноски.
Работай с цветом без бликов
Wansen