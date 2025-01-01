Visico BP-026 складной черный/белый/голубой фон с пологом 1,5х1,8х2 м

Арт. DAN-0281

FST RD-051 – отражатель на гибкой раме размером 60х90 см. Поверхности пяти оттенков: золото, серебро, черный, белый, просветный. Используется для рассеивания и отражения светового потока. Полезен при портретной и предметной фотосъемке в студии и на выезде. Прост в эксплуатации, так что подходит фотографам любого уровня.