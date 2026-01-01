Lastolite LB5715 Derelict Wall/Wooden Fence фотофон складной Urban 150х210 см

Артикул: DAN-0221

Lastolite LB5715 Derelict Wall/Wooden Fence – складной тканевый фон размером 150х210 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.