Lastolite LB5714 Distressed Paper/Graffiti фотофон складной Urban 150х210 см

Lastolite
Артикул: DAN-0220

Lastolite LB5714 Distressed Paper/Graffiti – складной тканевый фон размером 150х210 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

