Lastolite LB56FM Florida/Maine фотофон складной 150х180 см

Артикул: OLE-1361

Lastolite LB56FM – складной фотофон с двумя рабочими поверхностями цветов Флорида и Мэн. Изготовлен из уникальной прочной ткани ручной окраски, устойчивой к выцветанию и трению. Ткань не мнется и не оставляет заломов после установки. Стальной каркас легко складывается и не требует дополнительных приспособлений для установки. Фон упакован в прорезиненный чехол диаметром 75 см.