Lastolite LB5620 фотофон складной белый 150х180 см

Lastolite
Артикул: DAN-0202

Lastolite LB5620 – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

