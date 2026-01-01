images
Boya BY-P240 профессиональная ветрозащита
Boya BY-P240 профессиональная ветрозащита

Boya BY-P240 профессиональная ветрозащита

Boya
Артикул: NVF-6799

Boya BY-P240 – профессиональная ветрозащита, предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами BOYA BY-PVM1000L, Vidpro XM-88, AKG CK 98, 460, SE300 B + Capsule, Audio-Technica AT8035, Azden SGM-2X (Cardioid), Shure VP89.

Boya BY-P240 профессиональная ветрозащита

