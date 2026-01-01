Godox Cube SC Kit 2 петличная радиосистема для смартфона
Godox
Артикул: OLE-4643

Комплект для смартфона из 2 передатчиков со встроенным микрофоном, приемника и зарядного кейса. Высокое качество записи (48 кГц, 24 бита), беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 300 м. 2 режима шумоподавления и возможность управления параметрами через кнопки или приложение Godox Mic. Отслеживания местоположения микрофона через приложение Find My.

Описание

Характеристики:

  • Подключение Type-C
  • Микрофон встроенный
  • Передача сигнала 2.4G
  • Запись звука моно

  • Рабочая дистанция 300 м
  • Частотный диапазон 20 — 20000 Гц
  • Битрейт 24
  • Частота дискретизации 48 КГц
  • Сигнал/шум 70 дБ SPL
  • Дополнительные функции Apple Find My
  • Аккумулятор передатчика 97 мАч, 3,87 В, 0.376 Втч

  • Время работы передатчика до 10 ч
  • Аккумулятор кейса 850 мАч
  • Питание встроенный аккумулятор, фантомное

  • Время работы до 30 ч
  • Размеры приёмника 40 × 26 × 9 мм
  • Размеры передатчика 25 × 24 × 12 мм
  • Размеры кейса 88 × 31 × 36 мм
  • Вес передатчика 7 г
  • Вес приёмника 5 г


Комплектация

  • приёмник
  • передатчик (2шт)
  • зарядный кейс
  • шнурок на шею (2шт)
  • магнитная прищепка (2шт)
  • магнит (4шт)
  • ветрозащита ворсовая (2шт)
  • кабель USB - Type-C
  • кейс
  • набор наклеек
  • эджектор

