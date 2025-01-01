Москва
GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное.
Информационное табло «ON AIR» для эфирной студии. Размер табло 228х68мм. Питание от батарей ААх3 или внешнее =5В через USB Type-C, кнопка включения на корпусе, петли для подвешивания.
Светодиодное информационное табло с информацией «ON AIR», сигнализирующей о включенных камерах или микрофонах. Отлично подходит для эфирной студии.
Табло питается от трех батарей АА или от внешнего питания =5В через USB Type-C при помощи комплектного кабеля (батарейки и сетевой адаптер не входят в комплект). Кнопка включения ON/OFF находится на боковой панели рядом с портом USB для внешнего питания.
Устройство можно использовать как в стационарной студии, так и за ее пределами. Табло можно установить на стол или подвесить (петли находятся на обратной стороне корпуса).
Характеристики:
