аккумуляторы Eneloop

Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор.
Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 1900 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 8 шт.
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом.
Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 2450 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 4 шт, поставляются с кейсом.
Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.
