аккумуляторы Eneloop

В интернет-магазине Фотогора можно купить аккумуляторы Eneloop, которые обеспечат надежное питание и длительную автономную работу многим профессиональным и бытовым устройствам. Их устанавливают в фотовспышки, пульты управления, датчики движения, осветительные установки, бытовое оборудование.

В нашем каталоге представлены аккумуляторы Eneloop

  • для устройств с большим энергопотреблением;
  • перезаряжаемые, от 500 циклов и более;
  • работающие в условиях низких температур;
  • изготовленные по LSD-технологии — сохраняют 85% заряда на протяжении 12 месяцев хранения;
  • без эффекта памяти — можно заряжать в любое время, вне зависимости от того, разряжен ли аккумулятор полностью;
  • с увеличенной энергоемкостью и малым уровнем саморазряда.

Мы предлагаем качественные и сертифицированные товары, предоставляем на них гарантию от производителя. Благодаря разумной ценовой политике, вы получаете устройства с долгим сроком службы и не переплачиваете за них.

Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор
Арт. DAN-8739
Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор
Наличие
Москва: более 10 шт

Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE) аккумулятор.

Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop AA 1900 8BP (BK-3MCCE/8BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 1900 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 8 шт.

8 790 ₽
В корзину
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом
Арт. DAN-8741
Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE) аккумулятор с кейсом.

Комплект аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDEC4BE). Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы пригодны для работы при низких температурах. Могут перезаряжаться до 500 циклов. Емкость - 2450 мАч. Напряжение - 1,2 В. Типоразмер - АА. В упаковке - 4 шт, поставляются с кейсом.

6 090 ₽
В корзину
PANASONIC BK-3HCDE/4BE Eneloop Pro AA 2450 4BP аккумулятор
Арт. NVF-5731
PANASONIC BK-3HCDE/4BE Eneloop Pro AA 2450 4BP аккумулятор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh  BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

5 990 ₽
В корзину
