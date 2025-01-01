В интернет-магазине Фотогора можно купить аккумуляторы Eneloop, которые обеспечат надежное питание и длительную автономную работу многим профессиональным и бытовым устройствам. Их устанавливают в фотовспышки, пульты управления, датчики движения, осветительные установки, бытовое оборудование.

В нашем каталоге представлены аккумуляторы Eneloop

для устройств с большим энергопотреблением;

перезаряжаемые, от 500 циклов и более;

работающие в условиях низких температур;

изготовленные по LSD-технологии — сохраняют 85% заряда на протяжении 12 месяцев хранения;

без эффекта памяти — можно заряжать в любое время, вне зависимости от того, разряжен ли аккумулятор полностью;

с увеличенной энергоемкостью и малым уровнем саморазряда.

Мы предлагаем качественные и сертифицированные товары, предоставляем на них гарантию от производителя. Благодаря разумной ценовой политике, вы получаете устройства с долгим сроком службы и не переплачиваете за них.

Как оформить заказ

Все аккумуляторы Eneloop наглядно представлены в нашем каталоге. Узнать о них больше можно у наших консультантов. Звоните по номеру 8 (800) 775-24-94 или оставляйте заявку на обратный звонок на нашем сайте. У нас работают специалисты в области фотооборудования, в том числе профессионального и сложного. Они подберут его, а также соответствующие аккумуляторы, помогут с оформлением заказа.

Делать покупки в интернет-магазине Фотогора просто: добавляйте товары в корзину и заполняйте форму заказа. С вами свяжется наш менеджер для уточнения всех деталей.

Оперативно отправляем заказы по всей России, предлагаем забрать их самостоятельно в точках выдачи в Москве и Воронеже.