Tokina AT-X 14-20 F2.0 PRO DX C/AF для Canon

Объектив с диапазоном фокусных расстояний 14-20 мм, что на APS-C матрице эквивалентно 22-32 мм для полноформатных камер. На всем диапазоне фокусных расстояний доступна постоянная светосила F2, что позволяет вести съемку даже в условиях с ограниченной освещенностью.
В конструкции использованы асферические линзы (2 стеклянных элемента и 1 гибридный P-MO), которые позволяют добиться превосходного контраста и резкости изображения по всей области кадра, а также подавляют сферические аберрации. Благодаря 3 супернизкодисперсионным элементам ("FK01" и "FK03") снижаются хроматические аберрации.
Новая формула многослойного просветления линз передней группы позволяет эффективно устранять блики и двоения, которые могут возникать из-за преломления света.
В объективе используется бесшумный DC-мотор, который позволяет производить автоматическую фокусировку быстрее и тише по сравнению с моделями предыдущих поколений. Встроенный высокоточный магнитный GMR-сенсор обеспечивает более высокую точность считывания положения фокуса, тем самым повышая скорость фокусировки.
Подвижные механизмы имеют дополнительную защиту, что существенно повышает влагозашитные свойства объектива. Крепление к байонету камеры оснащено специальной прорезиненной прокладкой, обеспечивающей более плотное соединение, что также не позволяет проникать влаге через соединение.
В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.
Объектив разработан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C и не подходит для камер с полноразмерной матрицей.
Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.
Характеристики:
- фокусное расстояние - 14-20 мм
- эквивалентное фокусное расстояние - 22.4-32 мм
- максимальное значение диафрагмы - f/2
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- угол обзора - 91.68-71.78 град.
- байонет - Canon EF-S
- минимальное расстояние фокусировки - 0,28 м
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/13
- лепестки диафрагмы - 9
- автофокус - есть
- резьба под фильтр - 82 мм
- размеры - 89x106 мм
- вес - 735 г