Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.
Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.
