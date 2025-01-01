images
Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор

Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор

Grifon
Артикул: FTR-850

Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.

Описание

Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Арт. FTR-558
Grifon LH-003 крепление для патронных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.

630 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 софтбокс для вспышек серии SS
Арт. VBR-494
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 софтбокс для вспышек серии SS
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.

Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

-15 %3 490 ₽
2 960 ₽
В корзину
Grifon HS-25 Sa переходник-синхронизатор под Sony
Grifon HS-25 Sa переходник-синхронизатор под Sony
Grifon HS-25 Sa переходник-синхронизатор под Sony
Арт. FTR-1468
Grifon HS-25 Sa переходник-синхронизатор под Sony
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.

Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.

610 ₽
В корзину

Видео

Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера