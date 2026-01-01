images
Fotokvant MAC-09 переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов
Fotokvant
Артикул: NVF-6600

Fotokvant MAC-09 – переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов.

Разъемы 3.5 мм стерео "папа" и 6.3 мм моно "мама". Комплектность поставки 1 шт.

Fotokvant MAC-09 переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов

