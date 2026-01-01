Fotokvant MAC-10 – переходник-адаптер со стереоадаптером 6.3 мм и штекером 3.5 мм.
Может быть использован в качестве переходника для синхронизатора с 3,5 на 6,3 мм. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant MAC-09 – переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов.
Разъемы 3.5 мм стерео "папа" и 6.3 мм моно "мама". Комплектность поставки 1 шт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant MAC-10 – переходник-адаптер со стереоадаптером 6.3 мм и штекером 3.5 мм.
Может быть использован в качестве переходника для синхронизатора с 3,5 на 6,3 мм. Комплектация – 1 шт.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х5. Вес - 8,0 кг.
Фон бумажный Colorama CO533 Chromagree, размер 1,35х11 м, зеленый хромакей.
Профессиональный бумажный фон хромакей. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 1,35х11 м.
Осветитель кольцевой Rotolight (R400) RL48 Professional HD LED.
Светодиодный кольцевой осветитель Rotolight RL48 для использования с цифровыми зеракальными камерами и камкордерами.
Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света).
Фон бумажный Vibrantone VBRT2124 Spruce 24, размер - 2,1x6 м, цвет - темная хвоя.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1116 Red 16, размер - 1,35x6 м, цвет - красный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1226 Sky 26, размер - 1,35x11 м, цвет - небесный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.
Работай с цветом без бликов
Wansen