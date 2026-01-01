Fotokvant M-60-V столы со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки

PhotoMechanics K-150 – автоматический кран-штатив для сферической 3D-фотосъемки крупногабаритных предметов, например, крупной бытовой техники, мебели, телевизоров и т. п.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant столы M-60-V – механический поворотный стол без тормоза и разметки со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки. Модель находится в бюджетном диапазоне цен и предназначена для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 60 см. Максимальная нагрузка - 50 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
PhotoMechanics K-150 – автоматический кран-штатив для сферической 3D-фотосъемки крупногабаритных предметов, например, крупной бытовой техники, мебели, телевизоров и т. п.
Hensel (33173) – специальная насадка, ограничивающая распространение светового потока. Позволяет направить свет в определенную область. Модель имеет специальные металлические лепестки, которыми можно регулировать световой поток в зависимости от творческих задач фотографа.
Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр.
Reddevil RDL S1200 – специальный рассеиватели из прочной парашютной ткани. Крепится на корпус в непосредственной близости от ламп. Дает мягкий, ровный свет и монолитные блики. Предназначен для использования с приборами Reddevil RDL 4x1200 S.
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit – студийный комплект на основе генератора. Генераторы подходят для использования и в домашней студии, и при интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генераторы легко регулируются и являются лучшим решением для выездных съемок.
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head – кольцевая вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash – компактный генератор, которым можно пользоватся как в домашних условиях так и в профессиональной студии.
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Работай с цветом без бликов
Wansen