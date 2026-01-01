Fotokvant M-60-V столы со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки

Артикул: NVF-3168

Fotokvant столы M-60-V – механический поворотный стол без тормоза и разметки со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки. Модель находится в бюджетном диапазоне цен и предназначена для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 60 см. Максимальная нагрузка - 50 кг.