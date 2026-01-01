images
Fotokvant M-60-V столы со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки

Fotokvant M-60-V столы со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки

Fotokvant
Артикул: NVF-3168

Fotokvant столы M-60-V – механический поворотный стол без тормоза и разметки со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки. Модель находится в бюджетном диапазоне цен и предназначена для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 60 см. Максимальная нагрузка - 50 кг.

Fotokvant M-60-V столы со свободным вращением для 3D-сканирования и видеосъемки

PhotoMechanics K-150 кран-штатив для сферической съемки
Арт. NVF-809
PhotoMechanics K-150 кран-штатив для сферической съемки
Временно нет в наличии

PhotoMechanics K-150 – автоматический кран-штатив для сферической 3D-фотосъемки крупногабаритных предметов, например, крупной бытовой техники, мебели, телевизоров и т. п.

195 000 ₽
В корзину
-5 %
Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора
Арт. NVF-1307
Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 18 ч

Hensel (33173) – специальная насадка, ограничивающая распространение светового потока. Позволяет направить свет в определенную область. Модель имеет специальные металлические лепестки, которыми можно регулировать световой поток в зависимости от творческих задач фотографа.

-5 %35 330 ₽
33 560 ₽
В корзину
Sekonic L-478D флэшметр
Арт. NVF-1598
Sekonic L-478D флэшметр
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр. 

53 000 ₽
В корзину
Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S
Арт. NVF-2012
Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S
Временно нет в наличии

Reddevil RDL S1200 – специальный рассеиватели из прочной парашютной ткани. Крепится на корпус в непосредственной близости от ламп. Дает мягкий, ровный свет и монолитные блики. Предназначен для использования с приборами Reddevil RDL 4x1200 S.

1 100 ₽
В корзину
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit комплект на основе генератора
Арт. NVF-6732
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit комплект на основе генератора
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit – студийный комплект на основе генератора. Генераторы подходят для использования и в домашней студии, и при интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генераторы легко регулируются и являются лучшим решением для выездных съемок.

67 460 ₽
В корзину
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head вспышка
Арт. NVF-6725
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head вспышка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Ring Flash Head – кольцевая вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

20 590 ₽
В корзину
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash студийный генератор
Арт. NVF-6733
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash студийный генератор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Jinbei DCII-600 Battery Power Flash – компактный генератор, которым можно пользоватся как в домашних условиях так и в профессиональной студии. 

55 340 ₽
В корзину
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Арт. NVF-6726
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

11 500 ₽
В корзину

