Fotokvant SE.300.400 поворотный стол для демонстрации товара с МДФ-панелью

Поворотный стол SE.300.400 представляет собой вращающийся в разных направлениях диск на неподвижной основе. Вращение осуществляется посредством шарнира и коллекторного двигателя. Управление столом происходит с помощью адаптера питания. Поворотные столы SE.30.40 наиболее удобны для презентаций, 3D-сканирования и видеосъемки средних и мелких предметов весом до 20 кг.

Количество оборотов на кругу:

12V – 17 с./об.

9 V – 23 с./об.

7,5 V – 28 с./об.

6 V – 36 с./об.

5 V – 48 с./об.

3 V – 1 мин. 11 с./об.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 4 дня с момента оплаты.

Характеристики: