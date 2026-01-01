Fotokvant SE.300.400 поворотный стол для демонстрации товара с МДФ-панелью

Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.
Цвет черный. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
Fotokvant SE.300.400 – автоматический поворотный стол с управлением для демонстрации товара. Максимальная нагрузка до 20 кг, высота 6 см. Комплектуется МДФ-панелью диаметром 40 см из белого глянца.
Поворотный стол SE.300.400 представляет собой вращающийся в разных направлениях диск на неподвижной основе. Вращение осуществляется посредством шарнира и коллекторного двигателя. Управление столом происходит с помощью адаптера питания. Поворотные столы SE.30.40 наиболее удобны для презентаций, 3D-сканирования и видеосъемки средних и мелких предметов весом до 20 кг.
Количество оборотов на кругу:
Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 4 дня с момента оплаты.
Характеристики:
