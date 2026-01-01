images
Fotokvant SE.300.400 поворотный стол для демонстрации товара с МДФ-панелью

Fotokvant
Артикул: NVF-2577

Fotokvant SE.300.400 автоматический поворотный стол с управлением для демонстрации товара. Максимальная нагрузка до 20 кг, высота 6 см. Комплектуется МДФ-панелью диаметром 40 см из белого глянца.

Описание

Поворотный стол SE.300.400 представляет собой вращающийся в разных направлениях диск на неподвижной основе. Вращение осуществляется посредством шарнира и коллекторного двигателя. Управление столом происходит с помощью адаптера питания. Поворотные столы SE.30.40  наиболее удобны для презентаций, 3D-сканирования и видеосъемки средних и мелких предметов весом до 20 кг.

Количество оборотов на кругу:

  • 12V – 17 с./об.
  • 9 V 23 с./об.
  • 7,5 V 28 с./об.
  • 6 V 36 с./об.
  • 5 V 48 с./об.
  • 3 V 1 мин. 11 с./об.

Столы изготавливаются под заказ. Время выполнения – 4 дня с момента оплаты.

Характеристики:

  • номинальное напряжение, В – 220 В
  • потребляемая мощность, Вт – 20 Вт
  • вес устройства, кг – 3
  • момент – 2 N/метр
  • минимальное время одного оборота, с – 17
  • максимальное время одного оборота, с – 71
  • максимальная нагрузка в центре, кг – 20
  • шумность – 40 дБ
  • размер основания, мм – 280х280

 

Комплектация

  • Поворотный стол SE.300.400.
  • Адаптер питания (1,5 м).
  • Паспорт.

    

Полезные ссылки:

3D-фотографии – как это делают?

Как выбирать студийное оборудование? Комплект для домашней фотостудии

