images
images
images
images
images
images
Kenko Real Pro TELE 7X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko
Артикул: DAN-6755

Объектив Kenko Real Pro TELE 7X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с семикратным увеличением.

Описание

Корпус объектива изготовлен из анодированного алюминия, линзы изготовлены из оптического стекла и имеют многослойное покрытие.

Объектив крепится к смартфону зажимом-прещепкой. Зажим этого объектива совместим с устройствами шириной не более 30 мм и максимальным расстоянием от края до центра камеры не более 25 мм. 

Внимание! Клипса, прикрепленная к смартфону или планшету, может закрывать вспышку или передний/задний микрофон. В этом случае вы не сможете использовать вспышку, и качество записанного звука изменится.

Характеристики:  

  • увеличение - 7x
  • материал линз - оптическое стекло
  • покрытие - многослойное покрытие
  • угол обзора - 7,3 град.
  • группы/элементы в объективе - 3/3
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер - 25x75 мм
  • вес - 50 г

Комплектация

  • Объектив.
  • Крепление.
  • Ткань для очистки.
  • Чехол.
  • Цепочка-брелок.
  • Руководство пользователя.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера