Falcon Eyes DTR-800D галогенный осветитель с лампой

Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
Falcon Eyes DTR-800D – галогенный осветитель имеющий диаметр рефлектора, мм – 150, с возможностью регулировка яркости, зуммирования светового луча. В комплекте шторки и лампа RHS800 (800 Вт, 3200К). Запасные лампы с патроном R7s ищите в разделе «Лампы для осветителей».
Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию отражателя с высокой оптической эффективностью.
Особенностью модели с индексом D является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. Корпус, изготовлен из металла и имеет конвекционное охлаждение.
Осветитель устанавливается на стойку при помощи металлического кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать его в требуемое положение.
Характеристики:
Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.
Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.