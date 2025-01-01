Falcon Eyes DTR-800D галогенный осветитель с лампой

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию отражателя с высокой оптической эффективностью.

Особенностью модели с индексом D является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. Корпус, изготовлен из металла и имеет конвекционное охлаждение.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи металлического кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать его в требуемое положение.

Характеристики: