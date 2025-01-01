images
Falcon Eyes DTR-800D галогенный осветитель с лампой
Falcon Eyes DTR-800D галогенный осветитель с лампой
Falcon Eyes DTR-800D галогенный осветитель с лампой

Falcon Eyes DTR-800D галогенный осветитель с лампой

Falcon Eyes
Артикул: NVF-7003

Falcon Eyes DTR-800D – галогенный осветитель имеющий диаметр рефлектора, мм – 150, с возможностью регулировка яркости, зуммирования светового луча. В комплекте шторки и лампа RHS800 (800 Вт, 3200К). Запасные лампы с патроном R7s ищите в разделе «Лампы для осветителей».

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию отражателя с высокой оптической эффективностью. 

Особенностью модели с индексом D является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. Корпус, изготовлен из металла и имеет конвекционное охлаждение.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи металлического кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать его в требуемое положение.

Характеристики:

  • мощность лампы, Вт – 800
  • напряжение, В – 220  
  • размер, мм – 230х250х210
  • вес, кг – 1,8

