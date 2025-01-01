images
Profoto Remote AirTTL-C (901039) пульт дистанционного управления для Canon

Profoto
Артикул: NVF-1091

Profoto Remote AirTTL-C (901039) – радиосинхронизатор для фотокамер Canon. Устанавливается с помощью горячего башмака. Обеспечивает беспроводную связь B1 с камерой. Обеспечивает автоматический режим TTL или в ручной режим для полного творческого управления освещением.

Рабочий диапазон до 300 м без кабелей или проводов.

Описание

Характеристики:

  • несущая частота – 2,4 GHz
  • количество каналов – 8
  • количество групп – 3 (A, B, C)
  • режимы синхронизации – по первой шторке
  • выдержка синхронизации – до 1/250 c
  • режимы управления мощностью – TTL и мануальный
  • совместимость с TTL – Canon E-TTL II (пока не поддерживаются камеры серии Canon EOS 1D)
  • синхронизация – до 300 метров
  • управление – до 100 метров
  • питание – 2xAAA (Alkaline)
  • продолжительность работы – до 30 часов (на одном комплекте батарей)
  • автоотключение – через 30минут (без активности)
  • вес, г – 75

