Profoto Remote AirTTL-C (901039) пульт дистанционного управления для Canon

Артикул: NVF-1091

Profoto Remote AirTTL-C (901039) – радиосинхронизатор для фотокамер Canon. Устанавливается с помощью горячего башмака. Обеспечивает беспроводную связь B1 с камерой. Обеспечивает автоматический режим TTL или в ручной режим для полного творческого управления освещением.

Рабочий диапазон до 300 м без кабелей или проводов.