PhotoMechanics K-100 – автоматический кран-штатив для сферической 3D фотосъемки небольших предметов, например, мобильных телефонов, ноутбуков и другой электроники, мелкой бытовой техники, игрушек, обуви, посуды и т.п.
Rekam 3D-maker T-50 – портативная вращающаяся платформа для 3D-съемки. Поворотный стол Rekam 3D-maker Т-50 является наиболее доступным решением для автоматизации предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Столик предназначен для съемки как небольших предметов, так и более крупных. Диаметр поверхности – 500 мм, максимальная нагрузка – 50 кг, вес – 2,0 кг.
Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-50 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке. Диск диаметром 500 мм позволяет снимать предметы, недоступные для съемки Т-12.
