Rekam 3D-maker T-50 портативная вращающаяся платформа

Rekam
Артикул: NVF-1071

Rekam 3D-maker T-50 – портативная вращающаяся платформа для 3D-съемки. Поворотный стол Rekam 3D-maker Т-50 является наиболее доступным решением для автоматизации предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Столик предназначен для съемки как небольших предметов, так и более крупных. Диаметр поверхности – 500 мм, максимальная нагрузка – 50 кг, вес – 2,0 кг.

Описание

Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-50 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке. Диск диаметром 500 мм позволяет снимать предметы, недоступные для съемки Т-12.

Работа с портативным вращающимся столиком позволит автоматизировать процесс создания трехмерной фотографии и сосредоточиться на художественной стороне получаемых снимков. Создание 3D-фотографии на этом оборудовании не намного сложнее получения одного отдельного снимка!  Возможно использование дополнительных пластиковых цветных фонов.
 
После покупки скачайте программное обеспечение на сайте, указанном в инструкции. Для этого необходимо просто ввести серийный номер платформы.
 
Технические характеристики:
 
поддержка видеорежима – да
максимальная масса объекта – 50 кг
диаметр поверхности – 500 мм
сменные диски – да
снимков на оборот – до 400
вес брутто (диск для платформы Т-150), кг – 2,0
габариты упаковки (диск для платформы Т-150) – 53х53х3

