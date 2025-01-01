Rekam 3D-maker T-50 портативная вращающаяся платформа

Описание

Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-50 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке. Диск диаметром 500 мм позволяет снимать предметы, недоступные для съемки Т-12.

Работа с портативным вращающимся столиком позволит автоматизировать процесс создания трехмерной фотографии и сосредоточиться на художественной стороне получаемых снимков. Создание 3D-фотографии на этом оборудовании не намного сложнее получения одного отдельного снимка! Возможно использование дополнительных пластиковых цветных фонов.

После покупки скачайте программное обеспечение на сайте, указанном в инструкции. Для этого необходимо просто ввести серийный номер платформы.

Технические характеристики:

поддержка видеорежима – да

максимальная масса объекта – 50 кг

диаметр поверхности – 500 мм

сменные диски – да

снимков на оборот – до 400

вес брутто (диск для платформы Т-150), кг – 2,0