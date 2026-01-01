Kenko Real Pro FISHEYE 180 объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов

Корпус объектива изготовлен из анодированного алюминия, линзы изготовлены из оптического стекла и имеют многослойное покрытие.
Объектив крепится к смартфону зажимом-прещепкой. Зажим этого объектива совместим с устройствами шириной не более 30 мм и максимальным расстоянием от края до центра камеры не более 25 мм.
Внимание! Клипса, прикрепленная к смартфону или планшету, может закрывать вспышку или передний/задний микрофон. В этом случае вы не сможете использовать вспышку, и качество записанного звука изменится.
Характеристики:
- материал линз - оптическое стекло
- покрытие - многослойное покрытие
- угол обзора - 180 град.
- группы/элементы в объективе - 3/3
- материал корпуса - алюминиевый сплав
- размер - 25x15,2 мм
- вес - 11 г