Raylab RRF-56 5-in-1 комплект из 5-ти светоотражателей 56 см
Raylab RRF-56 5-in-1 комплект из 5-ти светоотражателей 56 см

Raylab RRF-56 5-in-1 комплект из 5-ти светоотражателей 56 см

Raylab
Артикул: FTR-319

Raylab RRF-56 5-in-1 – комплект из 5-ти светоотражателей для подсветки теней диаметром 56 см. Данная модель светоотражателя легко собирается и проста в эксплуатации. Изготовлены из высококачественного материала, устойчивого к износу.

Характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

