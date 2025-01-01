images
Grifon 1015 SW светоотражатель серебро-белый 100x150 см

Grifon 1015 SW светоотражатель серебро-белый 100x150 см

Grifon
Артикул: NVF-2906

Grifon 1015 SW – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность серебряная, другая белая. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.

Размер 100х150 см. Размер в сложенном состоянии 49 см.

Описание

Grifon 1015 SW светоотражатель серебро-белый 100x150 см

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

-15 %3 290 ₽
2 790 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Арт. NVF-6360
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку. 

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

450 ₽
В корзину

Видео

Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера