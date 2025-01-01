Fotokvant SB-75150HE-G софтбокс 75х150 см с сотами байонет Hensel

Артикул: NVF-2489

Софтбокс Fotokvant SB-75150HE-G, размер - 75х150 см для создания различных световых эффектов при работе в фотостудии.

Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Изнутри софтбокс с серебряным покрытием, имеет вентиляционное окошко для предотвращения перегрева. Оснащен фронтальным диффузором. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Комплектуется сотами. Переходное кольцо под байонет Hensel.