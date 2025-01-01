Fotokvant SB-75150HE-G софтбокс 75х150 см с сотами байонет Hensel

Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Софтбокс Fotokvant SB-75150HE-G, размер - 75х150 см для создания различных световых эффектов при работе в фотостудии.
Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Изнутри софтбокс с серебряным покрытием, имеет вентиляционное окошко для предотвращения перегрева. Оснащен фронтальным диффузором. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Комплектуется сотами. Переходное кольцо под байонет Hensel.
Fotokvant SB-150HE - октобокс диаметром 150 см с адаптером Hensel.
Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Manfrotto MVK502AM-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.
Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.
