Falcon Eyes R-280BW рефлектор 280 мм с сотами

Арт. NVF-9339

Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.

Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.