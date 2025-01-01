Falcon Eyes R-280BW рефлектор 280 мм с сотами

Москва
Falcon Eyes R-280BW – широкий металлический рефлектор длиной 345 мм. Диаметр сот 280 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Монопод с подножкой Grifon ARS-1007 предназначена для надежной фиксации фото- и видеокамер с одновременной стабилизацией изображения.
Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.
Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.
