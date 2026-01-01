Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Case Logic WDEC10 – сумка для фотоаппарата, также вмещает нетбук и обеспечивая удобное размещение всех необходимых аксессуаров. Размер, мм – 320х127х265.
Кейс подходит также для ноутбука с диагональю экрана до 9" и iPad. В нижней части переднего отделения можно хранить кабели питания, которые больше не будут вам мешать. Панель-органайзер расположенная в боковом отделении, имеет специальное место для хранения компакт-дисков, ручек и иных принадлежностей. Регулируемый плечевой ремень и удобная ручка создают комфорт при длительном ношении.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.
GreenBean ZOOM 60 LED - студийный светодиодный осветитель.
Компактный студийный светодиодный осветитель с двойной асферической линзой. Мощность светодиода 60 Вт. Имеет плавную регулировку яркости 10-100% и возможность питания от аккумулятора 12-24В и от аккумуляторов V-mount.
Вес осветителя (без шторок) 1,3 кг. Восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр в комплекте.
Wansen
Работай с цветом без бликов