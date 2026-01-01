Case Logic WDEC10 сумка для фотоаппарата

Описание

Кейс подходит также для ноутбука с диагональю экрана до 9" и iPad. В нижней части переднего отделения можно хранить кабели питания, которые больше не будут вам мешать. Панель-органайзер расположенная в боковом отделении, имеет специальное место для хранения компакт-дисков, ручек и иных принадлежностей. Регулируемый плечевой ремень и удобная ручка создают комфорт при длительном ношении.

Характеристики: