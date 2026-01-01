images
Case Logic WDEC10 сумка для фотоаппарата
Case Logic
Артикул: NVF-6587

Case Logic WDEC10 – сумка для фотоаппарата, также вмещает нетбук и обеспечивая удобное размещение всех необходимых аксессуаров. Размер, мм – 320х127х265. 

Описание

Кейс подходит также для ноутбука с диагональю экрана до 9" и iPad. В нижней части переднего отделения можно хранить кабели питания, которые больше не будут вам мешать. Панель-органайзер расположенная в боковом отделении, имеет специальное место для хранения компакт-дисков, ручек и иных принадлежностей. Регулируемый плечевой ремень и удобная ручка создают комфорт при длительном ношении.

Характеристики:

  • размер, мм – 320х127х265
  • материалы – полиэстер
  • максимальный размер экрана – 9" 

