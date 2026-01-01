images
images
Kupo CL-20MKB 20" C-Stand w/sliding leg & quick release Kit гибридный си-стенд
Артикул: DAN-6613

Kupo CL-20MKB 20"C-Stand трехсекционная быстроразборная стойка в комплекте grip arm (50 см) и 1 головка 2,5" grip head.

C-образная стойка используется для монтажа осветительного оборудования и целого ряда инструментов и аксессуаров для формирования света. Стойка имеет уникальное основание, специально разработанное с тремя ножками различной высоты. Это позволяет пользователю размещать или «вкладывать» основания подставки так, чтобы ножки находились всего в нескольких дюймах друг от друга для использования в непосредственной близости от осветительных приборов и другого оборудования, для транспортировки или для удобного хранения.

Описание

Стойки Kupo CL - это гибридные модели с механизмом быстрого складывания. Стойка имеет скользящую ножку, которая служит для выравнивания положения относительно поверхности.

Характеристики:

  • материал изготовления - хромированная сталь с черным напылением
  • 2 колена, 3 секции - диаметр 35, 30, 25 мм
  • крепление А (штифт 5/8" несъемный)
  • длина в сложенном состоянии - 91 см
  • минимальная высота - 87 см
  • максимальная высота - 190 см
  • диаметр основания - 95 см
  • максимальная - 10 кг
  • вес - 5,5 кг

Комплектация


  • Стойка - 1 шт.
  • Кронштейн grip arm (50 см) - 1 шт.
  • Головка 2,5" grip head - 1 шт.


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий
Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий
Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий
Арт. NVF-210
Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 3 ч

Фолиевый фильтр Eighth White Diffusion 252 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра более 85%, поглощение менее 1/4 стопа. Цена указана за один погонный метр.

-10 %2 870 ₽
2 580 ₽
В корзину
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
Арт. OLE-2358
GreenBean GBStand 380 GTX стойка
Наличие
более 10 шт

Алюминиевая четырехсекционная стойка-тренога с воздушной амортизацией и шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Высота 110–365 см, максимальная нагрузка до 5 кг. Оснащена воздушным амортизатором, студийным пальцем 5/8" с винтами с резьбой 1/4" и 3/8" и металлическими винтовыми зажимами.

7 510 ₽
В корзину
Raylab RH01 держатель для отражателей
Raylab RH01 держатель для отражателей
Raylab RH01 держатель для отражателей
Арт. DAN-7761
Raylab RH01 держатель для отражателей
Наличие
в наличии 4-10 шт

RAYLAB RH01 — телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей.

Универсальная модель. Максимальная нагрузка - 2 кг. Длина - 170 см.

2 000 ₽
В корзину
Godox P120-G соты для P120
Арт. DAN-9162
Godox P120-G соты для P120
Наличие
более 10 шт

Godox P120-G соты для P120.
Соты Godox P120-G - это тканевая сотовая насадка для параболического софтбокса Godox P120L или или быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P120. Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Для удобства хранения сотовая насадка складывается.

2 090 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Арт. DAN-1058
Fotokvant CAP-72-Sony крышка для объектива 72 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

230 ₽
В корзину

Видео

Макс Пенсон
Макс Пенсон
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера