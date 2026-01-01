Fotokvant Master Sony 2 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Описание

Комплект подойдет в качестве дополнительного фотографам, кто осваивает азы студийной фотографии, а также работает над созданием бестеневых изображений товаров для электронных каталогов и интернет-витрин.

Четырехканальный радиосинхронизатор используется для управления фотосъемкой с накамерной вспышкой. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник, прикрепленный на стойку, может менять свое положение до 90 градусов.

Характеристики радиосинхронизатора: количество каналов – 4

дальность действия – 25-30 м

питание – от двух батареек тип ААА

Портативный модификатор света для накамерной вспышки имеет большую поверхность, за счет которой обеспечивается смягчение светового потока направленного действия. Предназначен для фотографов, кто активно использует накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

Характеристики софтбокса: размеры, см – 60х60

внутреннее покрытие – серебро

диффузоры – внешний и внутренний

крепление для вспышки – держатель

поворотный механизм – шарнирное крепление с поворотом на 180 град.

крепление к стойке – стандартное

совместимость – все накамерные вспышки любых производителей Характеристики стойки: максимальная высота, см – 200

минимальная высота, см – 85

длина в сложенном состоянии, см – 71

размах треноги (S), см – 66

максимальная нагрузка, кг – 2

диаметр ножек, мм – 16

диаметр секций, мм – 17/20/23

крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный

установка адаптера горизонтально – нет

резьба, дюйм – 1/4

вес стойки, кг – 0,8

Комплект упакован в сумку из прочного материала, которая отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры 18х32х80 см.