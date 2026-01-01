images
Fotokvant Master Sony 2 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant Master Sony 2 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant
Артикул: NVF-3080

Fotokvant Master Sony 2 – многофункциональный комплект для работы с выносной вспышкой. В комплект входит радиосинхронизатор для системы Sony, портативный софтбокс для накамерной вспышки и легкая стойка из алюминия без амортизатора. Может быть использован для работы фотографа на выезде.

Описание

Комплект подойдет в качестве дополнительного фотографам, кто осваивает азы студийной фотографии, а также работает над созданием бестеневых изображений товаров для электронных каталогов и интернет-витрин.

Четырехканальный радиосинхронизатор используется для управления фотосъемкой с накамерной вспышкой. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник, прикрепленный на стойку, может менять свое положение до 90 градусов.

Характеристики радиосинхронизатора:

  • количество каналов – 4
  • дальность действия – 25-30 м
  • питание – от двух батареек тип ААА

Портативный модификатор света для накамерной вспышки имеет большую поверхность, за счет которой обеспечивается смягчение светового потока направленного действия. Предназначен для фотографов, кто активно использует накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

Характеристики софтбокса:

  • размеры, см – 60х60
  • внутреннее покрытие – серебро
  • диффузоры – внешний и внутренний
  • крепление для вспышки – держатель
  • поворотный механизм – шарнирное крепление с поворотом на 180 град.
  • крепление к стойке – стандартное
  • совместимость – все накамерные вспышки любых производителей

Характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

Комплект упакован в сумку из прочного материала, которая отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры 18х32х80 см.

 

Комплектация

  • Трехсекционная алюминиевая стойка для освещения 200 см – 1 шт.
  • Софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см – 1 шт.
  • Радиосинхронизатор для системы Sony CT-04 – 1 шт.
  • Сумка – 1 шт.

    Полезные ссылки

    Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

    Сообщить об ошибке

    Ошибка

    С этим товаром покупают

    Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки
    Арт. NVF-6381
    Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки
    Наличие
    Центральный склад: в наличии 1-3 шт

    Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.

    В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.

    4 660 ₽
    В корзину

    Видео

    Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
    Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
    Как устроен затвор фотокамеры
    Как устроен затвор фотокамеры
    Как сделать отличную уличную фотографию
    Как сделать отличную уличную фотографию
    Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
    Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
    Запросить цену?

    Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

    Бленда

    Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

    Работай с цветом без бликов

    Узнать больше
    Флаги для предметной съемки

    Флаги для предметной съемки

    Wansen

    Узнать больше
    Войти
    Заказать обратный звонок
    Оповестить при поступлении товара?

    Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

    Ваша корзина

    Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера