images
Fotokvant Master Canon/Nikon 2 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant Master Canon/Nikon 2 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Fotokvant
Артикул: NVF-3081

Fotokvant Master Canon/Nikon 2 – многофункциональный комплект для работы с выносной вспышкой. В комплект входит радиосинхронизатор для системы Canon/Nikon, портативный софтбокс для накамерной вспышки и легкая стойка из алюминия без амортизатора. Может быть использован для работы фотографа на выезде.

Описание

Комплект подойдет в качестве дополнительного фотографам, кто осваивает азы студийной фотографии, а также работает над созданием бестеневых изображений товаров для электронных каталогов и интернет-витрин.

Четырехканальный радиосинхронизатор используется для управления фотосъемкой с накамерной вспышкой. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник, прикрепленный на стойку, может менять свое положение до 90 градусов.

Характеристики радиосинхронизатора:

  • количество каналов – 4
  • дальность действия – 25-30 м
  • питание – от двух батареек тип ААА

Портативный модификатор света для накамерной вспышки имеет большую поверхность, за счет которой обеспечивается смягчение светового потока направленного действия. Предназначен для фотографов, кто активно использует накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

Характеристики софтбокса:

  • размеры, см – 60х60
  • внутреннее покрытие – серебро
  • диффузоры – внешний и внутренний
  • крепление для вспышки – держатель
  • поворотный механизм – шарнирное крепление с поворотом на 180 град.
  • крепление к стойке – стандартное
  • совместимость – все накамерные вспышки любых производителей

Характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

Комплект упакован в сумку из прочного материала, которая отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры 18х32х80 см.

Комплектация

  • Трехсекционная алюминиевая стойка для освещения 200 см – 1 шт.
  • Софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см – 1 шт.
  • Радиосинхронизатор для системы Canon/Nikon CT-04 – 1 шт.
  • Сумка – 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Арт. DAN-2772
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.

Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.

8 750 ₽
В корзину

Видео

Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера