Fotokvant Master Canon/Nikon 2 оборудование для съемки с выносной вспышкой

Комплект подойдет в качестве дополнительного фотографам, кто осваивает азы студийной фотографии, а также работает над созданием бестеневых изображений товаров для электронных каталогов и интернет-витрин.
Четырехканальный радиосинхронизатор используется для управления фотосъемкой с накамерной вспышкой. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник, прикрепленный на стойку, может менять свое положение до 90 градусов.
Характеристики радиосинхронизатора:
- количество каналов – 4
- дальность действия – 25-30 м
- питание – от двух батареек тип ААА
Портативный модификатор света для накамерной вспышки имеет большую поверхность, за счет которой обеспечивается смягчение светового потока направленного действия. Предназначен для фотографов, кто активно использует накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.
Характеристики софтбокса:
- размеры, см – 60х60
- внутреннее покрытие – серебро
- диффузоры – внешний и внутренний
- крепление для вспышки – держатель
- поворотный механизм – шарнирное крепление с поворотом на 180 град.
- крепление к стойке – стандартное
- совместимость – все накамерные вспышки любых производителей
Характеристики стойки:
- максимальная высота, см – 200
- минимальная высота, см – 85
- длина в сложенном состоянии, см – 71
- размах треноги (S), см – 66
- максимальная нагрузка, кг – 2
- диаметр ножек, мм – 16
- диаметр секций, мм – 17/20/23
- крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
- установка адаптера горизонтально – нет
- резьба, дюйм – 1/4
- вес стойки, кг – 0,8
Комплект упакован в сумку из прочного материала, которая отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры 18х32х80 см.