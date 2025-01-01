images
images
Superior 41 Marine Blue фон бумажный 1,35x11м цвет морская синь
Superior 41 Marine Blue фон бумажный 1,35x11м цвет морская синь

Superior 41 Marine Blue фон бумажный 1,35x11м цвет морская синь

Superior
Артикул: NVF-2064

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Chris James 119 Dark Blue фолиевый фильтр темно-синий
Арт. FTR-512
Chris James 119 Dark Blue фолиевый фильтр темно-синий
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Dark Blue 119 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 3,1%, поглощение 1,51%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Арт. FTR-525
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Арт. FTR-546
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Medium Yellow 010 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 86,5%, поглощение 0,06%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Colorama CO544 Damson фон бумажный 1,35х11 м цвет чернослив
Арт. NVF-2224
Colorama CO544 Damson фон бумажный 1,35х11 м цвет чернослив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama Damson 544 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

5 990 ₽
В корзину
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. NVF-3069
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5752
Vibrantone VBRT2121 Pink 21 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-розовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2121 Pink 21, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 640 ₽
В корзину
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Арт. DAN-5892
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.

Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.

4 460 ₽
В корзину

Видео

Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера