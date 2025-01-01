Superior 41 Marine Blue фон бумажный 1,35x11м цвет морская синь

Фолиевый фильтр Dark Blue 119 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 3,1%, поглощение 1,51%. Цена указана за один погонный метр.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior.
Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Medium Yellow 010 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 86,5%, поглощение 0,06%. Цена указана за один погонный метр.
Colorama Damson 544 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2121 Pink 21, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.
Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.
