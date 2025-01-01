Falcon Eyes LCD-V3 видоискатель для Canon 600D/60D

GreenBean GB-FF 01 – кронштейн, с помощью которого можно устанавливать камеру с обвесом (фоллоу фокус, LED-осветитель и т. д.) на опору с резьбовым креплением 3/8 и 1/4 дюйма.
Falcon Eyes LCD-V3 – видоискатель, предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер. Модель была разработана специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR.
Использование ViewFinder версии V3 не мешает установке дополнительного батарейного блока (бустера) и прочих аксессуаров.
С помощью видоискателя у фотографа появляется возможность использовать свою камеру как видеокамеру. При съемке с рук улучшается фокусировка и стабилизация фотоаппарата. Видоискатель защищает от прямых солнечных лучей ЖК-экран. Возможна установка как для левого, так и для правого глаза.
Видоискатель увеличивает изображение экрана камеры, благодаря чему становится проще сфокусироваться. Оснащен универсальным магнитным креплением, позволяющим быстро установить видоискатель или снять его. Рамка, при необходимости, легко убирается, не оставляя никаких следов.
За счет прочной конструкции без подвижных частей аксессуар надежный в эксплуатации. Совместим с моделями камер: Canon 600D/60D.
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см.
Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.
Falcon Eyes В-015 – система установки фона.
Поставляется в комплекте из двух стоек и складной перекладины. Ширина системы составляет 384 см, максимальная высота 410 см. Конструкция разборная, укладывается в сумку для хранения и транспортировки.
GreenBean GB-VM03 – стереофонический конденсаторный направленный микрофон в алюминиевом корпусе. Чувствительность -38 дБ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса, аттенюатор, фильтр верхних частот.
FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.
Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.
Фолиевый фильтр Half C.T. Blue 202 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 54,9%, поглощение 0,26%. Преобразует 3200К в 4300K. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!
