images
Falcon Eyes LCD-V3 видоискатель для Canon 600D/60D

Falcon Eyes LCD-V3 видоискатель для Canon 600D/60D

Falcon Eyes
Артикул: VBR-069

Falcon Eyes LCD-V3 – видоискатель, предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер. Модель была разработана специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR. 

Использование ViewFinder версии V3 не мешает установке дополнительного батарейного блока (бустера) и прочих аксессуаров.

 

Описание

С помощью видоискателя у фотографа появляется возможность использовать свою камеру как видеокамеру. При съемке с рук улучшается фокусировка и стабилизация  фотоаппарата. Видоискатель защищает от прямых солнечных лучей ЖК-экран. Возможна установка как для левого, так и для правого глаза.

Видоискатель увеличивает изображение экрана камеры, благодаря чему становится проще сфокусироваться. Оснащен универсальным магнитным креплением, позволяющим быстро установить видоискатель или снять его. Рамка, при необходимости, легко убирается, не оставляя никаких следов.

За счет прочной конструкции без подвижных частей аксессуар надежный в эксплуатации. Совместим с моделями камер: Canon 600D/60D.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
GreenBean GB-FF 01 кронштейн
Арт. VBR-014
GreenBean GB-FF 01 кронштейн
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

GreenBean GB-FF 01 – кронштейн, с помощью которого можно устанавливать камеру с обвесом (фоллоу фокус, LED-осветитель и т. д.) на опору с резьбовым креплением 3/8 и 1/4 дюйма.

-15 %3 290 ₽
2 790 ₽
В корзину
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Арт. FTR-662
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см. 

Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.

1 150 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes B-015 система установки фона
Арт. VBR-452
Falcon Eyes B-015 система установки фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Falcon Eyes В-015 – система установки фона.

Поставляется в комплекте из двух стоек и складной перекладины. Ширина системы составляет 384 см, максимальная высота 410 см. Конструкция разборная, укладывается в сумку для хранения и транспортировки.

-15 %18 090 ₽
15 370 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон
Арт. NVF-2154
GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

GreenBean GB-VM03 – стереофонический конденсаторный направленный микрофон в алюминиевом корпусе. Чувствительность -38 дБ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса, аттенюатор, фильтр верхних частот.

-15 %11 190 ₽
9 510 ₽
В корзину
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Арт. NVF-2914
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.

Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.

10 550 ₽
В корзину
Chris James 202 Half C.T. Blue фолиевый фильтр нежно-голубой
Арт. NVF-208
Chris James 202 Half C.T. Blue фолиевый фильтр нежно-голубой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Half C.T. Blue 202 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 54,9%, поглощение 0,26%. Преобразует 3200К в 4300K. Цена указана за один погонный метр. 

2 870 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Арт. NVF-6580
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн

Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

-13.64 %180 ₽
150 ₽
В корзину

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера