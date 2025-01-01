images
Falcon Eyes LCD-V1 видоискатель для Canon 5DII/7D/500D, Nikon D700/D800

Falcon Eyes LCD-V1 видоискатель для Canon 5DII/7D/500D, Nikon D700/D800

Falcon Eyes
Артикул: VBR-067

Falcon Eyes LCD-V1 – видоискатель, предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер с соотношением сторон 3х4. Модель была разработана специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR.

Использование ViewFinder версии V1 не мешает установке дополнительного батарейного блока (бустера) и позволяет использовать возможность поворота экрана (на моделях, где есть повортный экран).  

 

Описание

С помощью видоискателя у фотографа появляется возможность использовать свою камеру как видеокамеру. При съемке с рук улучшается фокусировка и стабилизация  фотоаппарата. Видоискатель защищает от прямых солнечных лучей ЖК-экран. Возможна установка как для левого, так и для правого глаза.

Видоискатель увеличивает изображение экрана камеры, благодаря чему становится проще сфокусироваться. Оснащен универсальным магнитным креплением, позволяющим быстро установить видоискатель или снять его. Рамка, при необходимости, легко убирается, не оставляя никаких следов.

За счет прочной конструкции без подвижных частей аксессуар надежный в эксплуатации. Совместим с моделями камер: Canon 5DII/7D/500D, Nikon D700/D800

 

Комплектация

  • Окуляр с резиновым наглазником.
  • Рамка на экран.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Арт. VBR-063
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

-15 %6 890 ₽
5 850 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D
Арт. VBR-066
Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Falcon Eyes LCD-7D – видоискатель из прочного ABS-пластика для Canon 7D. Диаметр линзы – 40 мм, длина корпуса – 80 мм. В комплекте светозащитная шахта с линзой 3Х и резиновым наглазником, угловой визир, рамка видоискателя, которая крепится на оптический видоискатель камеры.

-15 %3 690 ₽
3 130 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Арт. DAN-5069
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.

Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.

-15 %490 ₽
410 ₽
В корзину

Видео

Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера