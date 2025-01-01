Falcon Eyes LCD-V1 видоискатель для Canon 5DII/7D/500D, Nikon D700/D800

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.
Falcon Eyes LCD-V1 – видоискатель, предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер с соотношением сторон 3х4. Модель была разработана специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR.
Использование ViewFinder версии V1 не мешает установке дополнительного батарейного блока (бустера) и позволяет использовать возможность поворота экрана (на моделях, где есть повортный экран).