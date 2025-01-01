Falcon Eyes GT/GW 1C кабель для видоискателя DSLR GW1C

Арт. NVF-7393

Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.