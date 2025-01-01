Falcon Eyes GT/GW 1C кабель для видоискателя DSLR GW1C

Jinbei DCII-600 Battery Power Flash – компактный генератор, которым можно пользоватся как в домашних условиях так и в профессиональной студии.
Falcon Eyes GT/GW 1C – кабель для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless к камерам Canon EOS 600D, 550D, 500D, 1000D, 450D. Надежен в работе и обеспечивает высокую скорость обмена сигналами. Достаточная длина позволяет разместить удобно устройства относительно друг друга.
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.
Raylab RPF-AD3 – адаптер на вспышку Sony F56AM, Nikon SB26/27/28.
Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.
Elinchrom (26268) – диффузор-стрип для софтбокса Rotalux 35x90 см. Устанавливается на внешний рассеиватель и уменьшает ширину софтбокса до 15 см. Применяется для создания узкого блика, например, при съемке предметов.
Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.
Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.
Фон съемный для лайтбокса Aurora ALD 80 Blue.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 80х100 см.
Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см
Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
