Falcon Eyes GT/GW 1C кабель для видоискателя DSLR GW1C

Falcon Eyes
Артикул: NVF-7001

Falcon Eyes GT/GW 1C – кабель для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless к камерам Canon EOS 600D, 550D, 500D, 1000D, 450D. Надежен в работе и обеспечивает высокую скорость обмена сигналами. Достаточная длина позволяет разместить удобно устройства относительно друг друга.

Описание

