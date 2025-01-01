Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета

Grifon TSB1-84 – комбинированный зонт на просвет со съемной черной и серебристой поверхностями Благодаря этому может эффективно работать на отражение.
Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree New. В сложенном виде длина составляет всего 41 см. Вес изделия, кг – 1,4. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг.
Оснащена центральной колонной с крючком для подвешивания груза и шаровой головой со съемной площадкой 200LT-PL. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – комбинированный черный/зеленый.
D-образная форма труб не дает проворачиваться секциям штатива, а на кончиках ножек установлены широкие резиновые насадки для лучшей устойчивости на любой поверхности. Поверхность одной ножки штатива имеет прорезиненное покрытие, предназначенное для удобства ношения в любых погодных условиях.
Технические характеристики
Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant R-80 5 in1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.
