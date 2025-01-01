images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета
Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета

Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New штатив и шаровая головка для фотокамеры зеленого цвета

Manfrotto
Артикул: NVF-7098

Manfrotto MKBFRA4GR-BH Befree New – модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree New. В сложенном виде длина составляет всего 41 см. Вес изделия, кг – 1,4. Максимальная нагрузка на штатив – 4 кг.

Оснащена центральной колонной с крючком для подвешивания груза и шаровой головой со съемной площадкой 200LT-PL. Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет – комбинированный черный/зеленый.

Описание

D-образная форма труб не дает проворачиваться секциям штатива, а на кончиках ножек установлены широкие резиновые насадки для лучшей устойчивости на любой поверхности. Поверхность одной ножки штатива имеет прорезиненное покрытие, предназначенное для удобства ношения в любых погодных условиях.

Технические характеристики

  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 144
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 123
  • минимальная высота, см – 34
  • длина в сложенном состоянии, см – 41
  • безопасная нагрузка, кг – 4
  • голова – шаровая
  • вес, г – 1400

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет и отражение 84 см
Арт. FTR-954
Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет и отражение 84 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon TSB1-84 – комбинированный зонт на просвет со съемной черной и серебристой поверхностями Благодаря этому может эффективно работать на отражение.
Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.

1 240 ₽
В корзину
Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см
Арт. NVF-1678
Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.

В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.

1 040 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Арт. NVF-7450
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant R-80 5 in1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.

1 280 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера