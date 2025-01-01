Falcon Eyes SP-SC6350 синхрокабель Д6,3 мм/L5 м

Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SP-SC6350 – универсальный синхрокабель, позволяет получить большую свободу для размещения приборов в фотостудии. Штекер – 6,3 мм, длина кабеля – 5 м.
Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.
Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.
Fotokvant F55 – стандартный комплект для предметной фотосъемки. Фон светоотражающий на одном пластиковом профиле с заглушками и алюминиевым отвесом. Для крепления предусмотрены «ушки». Наиболее эффективно использовать фон с кольцевой вспышкой или любым другим кольцевым осветителем.
Grifon R-1218 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 120x180.
Работай с цветом без бликов
Wansen