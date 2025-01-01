Rekam 3D-maker T-12 портативная вращающаяся платформа

Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-12 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке.

Работа с портативным вращающимся столиком позволит автоматизировать процесс создания трехмерной фотографии и сосредоточиться на художественной стороне получаемых снимков. Создание 3D-фотографии на этом оборудовании не намного сложнее получения одного отдельного снимка! Возможно использование дополнительных пластиковых цветных фонов.