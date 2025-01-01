Rekam 3D-maker T-12 портативная вращающаяся платформа

Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-12 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке.
Работа с портативным вращающимся столиком позволит автоматизировать процесс создания трехмерной фотографии и сосредоточиться на художественной стороне получаемых снимков. Создание 3D-фотографии на этом оборудовании не намного сложнее получения одного отдельного снимка! Возможно использование дополнительных пластиковых цветных фонов.
После покупки скачайте программное обеспечение на сайте, указанном в инструкции. Для этого необходимо просто ввести серийный номер платформы.
Технические характеристики:
- поддержка видеорежима – да
- максимальная масса объекта, кг – 12
- диаметр поверхности, мм – 270
- сменные диски – да
- снимков на оборот – до 200
- вес брутто, кг – 2,5
- габариты упаковки, см – 36х34х10