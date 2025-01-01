images
Rekam 3D-maker T-12 портативная вращающаяся платформа

Rekam
Артикул: FTR-1482

Rekam 3D-maker T-12 – портативная вращающаяся платформа для 3D-съемки. Поворотный стол Rekam 3D-maker Т-12 является наиболее доступным решением для автоматизации предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Столик предназначен для съемки небольших предметов. Диаметр поверхности –  270 мм, максимальная нагрузка – 12 кг, вес – 2,5 кг.

 

Описание

Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-12 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке.
 
Работа с портативным вращающимся столиком позволит автоматизировать процесс создания трехмерной фотографии и сосредоточиться на художественной стороне получаемых снимков. Создание 3D-фотографии на этом оборудовании не намного сложнее получения одного отдельного снимка!  Возможно использование дополнительных пластиковых цветных фонов.
 
После покупки скачайте программное обеспечение на сайте, указанном в инструкции. Для этого необходимо просто ввести серийный номер платформы.
 
Технические характеристики:
 
  • поддержка видеорежима – да
  • максимальная масса объекта, кг – 12
  • диаметр поверхности, мм – 270
  • сменные диски – да
  • снимков на оборот – до 200
  • вес брутто, кг – 2,5
  • габариты упаковки, см – 36х34х10
 

Комплектация

  • Стол с приводом.
  • Столешница.

