Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов

Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов

Kenko
Артикул: DAN-6754

Объектив Kenko Real Pro SUPER WIDE 0.4X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и углом обзора 165 градусов, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона или другого гаджета позволяя сделать уникальные фотографии.

Описание

Корпус объектива изготовлен из анодированного алюминия, линзы изготовлены из оптического стекла и имеют многослойное покрытие.

Объектив крепится к смартфону зажимом-прещепкой. Зажим этого объектива совместим с устройствами шириной не более 30 мм и максимальным расстоянием от края до центра камеры не более 25 мм. 

Внимание! Клипса, прикрепленная к смартфону или планшету, может закрывать вспышку или передний/задний микрофон. В этом случае вы не сможете использовать вспышку, и качество записанного звука изменится.

Характеристики:  

  • увеличение - 0,4x
  • материал линз - оптическое стекло
  • покрытие - многослойное покрытие
  • угол обзора - 165 град.
  • группы/элементы в объективе - 3/3
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер - 26x14,8 мм
  • вес - 14 г

Комплектация

  • Объектив.
  • Крепление.
  • Ткань для очистки.
  • Чехол.
  • Цепочка-брелок.
  • Руководство пользователя.

С этим товаром покупают

-7 %
Armytek Zippy ES Blue фонарь наключный
Armytek Zippy ES Blue фонарь наключный
Armytek Zippy ES Blue фонарь наключный
Арт. DAN-6590
Armytek Zippy ES Blue фонарь наключный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Фонарь наключный Armytek Zippy ES Blue.

Миниатюрный фонарь-брелок. Световой поток - 160 люмен, угол светового потока 60 град. (центральное пятно), 110 град. (боковая засветка). Дальность света - 15 метров. Вес (без аккумулятора) - 12 гр. Цвет - синий.

-7 %2 060 ₽
1 910 ₽
В корзину
Wansen PB-1220 фон пластиковый светло-коралловый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 фон пластиковый светло-коралловый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 фон пластиковый светло-коралловый 1,2х2 м
Арт. DAN-7855
Wansen PB-1220 фон пластиковый светло-коралловый 1,2х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1220 розовый, размер - 1,2х2 м.

Пластиковый, матовый фон розового цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

1 530 ₽
В корзину
Wansen PB-1520 BLUE фон пластиковый голубой 1,5х2 м
Wansen PB-1520 BLUE фон пластиковый голубой 1,5х2 м
Wansen PB-1520 BLUE фон пластиковый голубой 1,5х2 м
Арт. DAN-7867
Wansen PB-1520 BLUE фон пластиковый голубой 1,5х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1520 голубой, размер - 1,5х2 м.

Пластиковый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,5х2 м.

2 320 ₽
В корзину

Видео

Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Креативное боке
Креативное боке
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
Почему получаются размытые снимки. Как сделать резкие фотографии
