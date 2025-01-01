images
Falcon Eyes RFR-4066GS прямоугольный отражатель золото/серебро

Falcon Eyes RFR-4066GS прямоугольный отражатель золото/серебро

Falcon Eyes
Falcon Eyes RFR-4066GS – светоотражатель с серебряной и золотой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

В развернутом виде размер 102x168 см. В сложенном виде диаметр 51 см.

 

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

