Falcon Eyes RFR-2844GS прямоугольный отражатель золото/серебро

Falcon Eyes
Артикул: VBR-338

Falcon Eyes RFR-2844GS – светоотражатель с серебряной и золотой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Размер 71х112 см.

Avenger D650 журавль для установки освещения
Арт. FTR-576
Avenger D650 журавль для установки освещения
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.

Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

OffRoad ORT 2L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х80 мм
Арт. OLE-1032
OffRoad ORT 2L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х80 мм
Центральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.

Kupo 543M Master Cine Stand стойка для кинооборудования
Арт. NVF-9688
Kupo 543M Master Cine Stand стойка для кинооборудования
Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.

Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.

