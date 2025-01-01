Falcon Eyes RFR-2844GS прямоугольный отражатель золото/серебро

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RFR-2844GS – светоотражатель с серебряной и золотой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.
Размер 71х112 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.
Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.
Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.
Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.
Wansen
Работай с цветом без бликов