images
Falcon Eyes CFR-42G двухсторонний светоотражатель 107 см

Falcon Eyes CFR-42G двухсторонний светоотражатель 107 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-320

Falcon Eyes CFR-42G – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Цвет поверхности золотистый/белый. Диаметр диска 107 см.

Описание

Falcon Eyes CFR-42G двухсторонний светоотражатель 107 см

Комплектация

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера