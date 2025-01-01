Raylab RRF-80-Grip Sunlight/White светоотражатель белый/золотистый с ручкой 80 см

Артикул: NVF-704

Raylab RRF-80-Grip Sunlight/White – отражатель двусторонний белый/солотистый. Размер 80 см. Размер в сложенном состоянии 33 см. Отражатель на пружине, с удобной ручкой. После использования отражателя, его необходимо свернуть и уложить в специальный чехол.